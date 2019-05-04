'BM projeleriyle aile yok edilmeye çalışılıyor'

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Aile kurumu bugün özellikle Batı menşeli projelerle, topyekun bir saldırı ile karşı karşıya. Özellikle modernizmin tehdit ettiği insani değerlerin başında aile kurumu gelmektedir. Ne yazık ki modernizmin hayatımıza girişi ile ‘aile’ kavramı başkalaşmaya ve yozlaşmaya başlamıştır.

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği (IUMS) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Uluslararası Aile ve Kadınlar İslami Forumu (IFFW) Yürütme Kurulu Üyesi Kamelia Helmy, yeniakit.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

“Uluslararası projelerle Müslüman toplumlar zehirleniyor”

- “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” adıyla ortaya konulan sapkınlık projelerine yönelik neler söylemek istersiniz?

Dediğiniz ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ projelerini Birleşmiş Milletler (BM) destekliyor. BM’nin bir çok dökümanında bu konu yer alıyor. ‘Kadın-erkek eşitliği’ gibi ifadeler kullanılarak ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ toplumsal kalkınmanın şartı olarak gösteriliyor. ‘Eşitlik’ üzerinden aileyi lidersiz bırakılarak bir bakıma aile yok edilmek isteniyor. Aile bir gemi gibidir. Şayet geminin aynı anda iki tane kaptanı olursa ya da geminin kaptanı hiç olmazsa o gemi batmaya mahkumdur. Uluslararası projelerle Müslüman toplumlar zehirleniyor, ailelerimiz yok ediliyor. Aslında Batı, ailelerimizle birlikte İslam’ı yok etmeye çalışıyor.

- Gerek Kur’an-ı Kerim’de ve gerekse Peygamber Efendimiz (sav)’in Hadis-i Şerif’lerinde “livâta”nın ahlaksızlık olduğu, toplumu bozduğu, zinadan dahi kötü olduğu belirtiliyor. Türkiye başta olmak üzere bir çok İslam ülkesinde ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ne dersiniz?

Sözde ‘cinsiyet eşitliği’nin diğer kullanım yolu ise ‘LGBT’ denilen insanlar arasında tam eşitlik yapmaktır. Homoseksüelliğe saygı göstermemiz, homoseksüelliği tercih eden insanların seçimlerini günah olarak değil bir insan hakkı olarak düşünmemiz isteniyor. Sapkınlığa kim karşı çıkıyorsa ona ‘insan haklarını aşağılıyor’ değerlendirmesi yapılıyor. Müslüman toplumların önde gelenleri ve liderleri de bu konuda maalesef gerektiği kadar tepki ortaya koymuyorlar ya da koyamıyorlar.

“Sağlıklı toplumu sağlıklı aileler oluşturur”

- İslam’ın temel kaynakları bakımından nasıl bir değerlendirmeniz olur?

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘Sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanınızdır.’ diyor. Aile toplumun temelidir. Sağlıklı toplumu sağlıklı aileler oluşturur. Aile insanın sosyalleştiği ilk kurumdur. Toplumun değerleri, örf ve adetleri, din, kanun, kural ve ahlak öğeleri ailede öğrenilir. Eğer toplumda sapkın düşünceler ve sapkın yaşam yayılırsa toplumu yeniden toparlamamız mümkün olmaz.

“Bize, ‘Siz çocuk yapmayın, aile kurmayın’ diyorlar”

Aile ve toplumların yapısı konusunda araştırmalarda bulundum. Gelişmiş ülkelerde insanlar artık çocuk sahibi olmuyorlar. Müslüman ülkelere ‘Siz çocuk yapmayın, aile kurmayın’ diyorlar. Batılı ülkeler, İslam dünyasındaki bütün manevi değerleri yok etmek istiyor. Batı, sadece petrol ve mademlerimize el koymuyor aynı zamanda bütün manevi değerlerimize de el koymaya çalışıyor.

“Ben Müslümanım ve bana dayatılan hiçbir şeyi kabul etmek zorunda değilim”

- İslam ülkeleri ve liderleri böyle bir tehlikeye karşı neler yapmalı?

Bu sorunu çözmek bir bakımı hem kolay hem de çok zor. İslam ülkelerin bütün liderleri, önderleri, STK’ları toplumumuzu, ailemizi yok etmeye yönelik bütün hain projelere ‘hayır’ diyerek karşı koymalıdır. Ben Müslümanım ve bana dayatılan hiçbir şeyi kabul etmek zorunda değilim. Birleşmiş Milletler (BM), ‘eğer bunları yaparsanız size para veririz’ diyerek ülkelere parayla baskı kuruyor. Para almak uğruna BM’nin sapkın projeleri kabul ediliyor ve Müslüman toplumlar zehirleniyor.

Tercüme: Erkam Selvi