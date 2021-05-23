BM Özel Temsilcisi: Libya'daki paralı askerler tüm Kuzey Afrika'ya tehdit
Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, ülkedeki paralı askerlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, ülkedeki paralı askerlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Slovak diplomat Jan Kubis, Libya'daki yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin bir an önce ülkeden çıkması gerektiğini kaydetti.
Cuma günü yaptığı açıklamada Kubis, Çad'da yaşanan olaylara ve devlet başkanı İdriss Deby'nin ölümüne de atıf yaptı. Kubis, Libya'daki istikrarsızlığın bölgeye olan etkilerine Çad'da yaşananları örnek gösterdi.
Kubis, Libya'da yaşananların, bölgedeki silahlı grupların ve örgütlerin, Libya'nın yanı sıra tüm Kuzey Afrika'ya da zarar verdiğini sözlerine ekledi.
Libya'da 2011 yılında ülkeyi uzun yıllar boyunca yöneten Muammer Kaddafi'nin devrildiği halk hareketlerinin ardındna başlayan savaş ortamı 10 yıldır sona ermedi. Bölgede istikrarsızlığın tüm Kuzey Afrika ve çevre ülkeleri etkilediği göze çarpıyor.