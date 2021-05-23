  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca'dan tarım işçileri açıklaması
Kassam'ın Gazze'deki kayıpları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı
İşgalci siyonistler böyle yıktı!
Dünya BM Özel Temsilcisi: Libya'daki paralı askerler tüm Kuzey Afrika'ya tehdit
Dünya

BM Özel Temsilcisi: Libya'daki paralı askerler tüm Kuzey Afrika'ya tehdit

Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, ülkedeki paralı askerlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 00:05:00 -
BM Özel Temsilcisi: Libya'daki paralı askerler tüm Kuzey Afrika'ya tehdit

Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, ülkedeki paralı askerlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Slovak diplomat Jan Kubis, Libya'daki yabancı savaşçıların ve paralı askerlerin bir an önce ülkeden çıkması gerektiğini kaydetti.

Cuma günü yaptığı açıklamada Kubis, Çad'da yaşanan olaylara ve devlet başkanı İdriss Deby'nin ölümüne de atıf yaptı. Kubis, Libya'daki istikrarsızlığın bölgeye olan etkilerine Çad'da yaşananları örnek gösterdi.

Kubis, Libya'da yaşananların, bölgedeki silahlı grupların ve örgütlerin, Libya'nın yanı sıra tüm Kuzey Afrika'ya da zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Libya'da 2011 yılında ülkeyi uzun yıllar boyunca yöneten Muammer Kaddafi'nin devrildiği halk hareketlerinin ardındna başlayan savaş ortamı 10 yıldır sona ermedi. Bölgede istikrarsızlığın tüm Kuzey Afrika ve çevre ülkeleri etkilediği göze çarpıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan profesörden olay itiraf: Erdoğan giderse Biden bizi terk eder
Gündem

Yunan profesörden olay itiraf: Erdoğan giderse Biden bizi terk eder

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek vermesi hakkında konuşan Yunan Profesör İonnis Mazis, "Türkiye'de iktidar deği..
Devrik mafya lideri her telden çalıyor!
Gündem

Devrik mafya lideri her telden çalıyor!

Her fırsatta milliyetçilikten dem vuran devrik mafya lideri Sedat Peker, twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla her demden oynuyor...
Türkiye'nin beklediği açıklama geldi! 'Bu iş bitmiştir'
Sağlık

Türkiye'nin beklediği açıklama geldi! 'Bu iş bitmiştir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayında 20 üstü herkesin aşılanacağını belirterek "Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür" dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay