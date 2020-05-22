  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hangi il ve ilçelerde camiler açılacak?

Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir? Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı

Bu süreçte sinema da etkilenecek

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?
için kalan
Aktüel

BM Özel Temsilcisi Griffiths, Husilerle Yemen'deki durumu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:49:58 -
BM Özel Temsilcisi Griffiths, Husilerle Yemen'deki durumu görüştü

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husi heyeti ile Yemen'deki insani ve siyasi durumu görüştü.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Griffiths, Husi heyeti ile video konferans aracılığıyla yaptığı görüşmede, ülkedeki insani ve siyasi durumun yanı sıra esirler, Sana Uluslararası Havaalanı, limanlar ve maaşların durumu gibi konuları ele aldı.

Görüşmede ayrıca, ateşkes, kapsamlı bir siyasi çözüm için istişareler konusunda gerekli hazırlıkların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele hususları da masaya yatırıldı.

İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, dün Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonu "savaş stratejisinden barış stratejisine geçmeye ve gerçek barış görüşmelerine katılmaya" çağırmıştı.

- Yemen'deki gelişmeler

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

GGK'nin 26 Nisan'da güney illerinde sözde "özerklik" ilan etmesinden bu yana hükümet güçleriyle GGK'ya bağlı milisler arasında da çatışmalar yaşanıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı