  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe Giresunspor'u 3 golle yendi
Biden'dan Pentagon'un aşı kararını destekliyor
Aşıyı erteleyince hastanede kabusu yaşadı
Hindistan'da iktidar partisi üyesi ve eşi, silahlı saldırıda öldü
Dünya BM misyonu ek birlikler konuşlandıracak! 3 köye baskın: En az 51 ölü
Dünya

BM misyonu ek birlikler konuşlandıracak! 3 köye baskın: En az 51 ölü

Mali'de 3 köyün silahlı saldırganlar tarafından basılması sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 21:12:00 -
BM misyonu ek birlikler konuşlandıracak! 3 köye baskın: En az 51 ölü

Mali’nin Nijer sınırına yakın olan 3 köyünün dün silahlı kişiler tarafından basıldığı ve 51 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

En az 51 kişi öldürüldü

Mali’nin Nijer sınırında yer alan Ouatagouna, Karou ve Deouteguef köylerinin dün yerel saatle 18.00 sularında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından basıldığı ve saldırganların en az 51 kişiyi katlettiği aktarıldı. Baskın düzenlenen köylerde evlerin ateşe verildiği ve hayvanların çalındığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırganların ayrım gözetmeksizin sivillerin üzerine ateş açtığını belirtti.

Mali ordu sözcüsü Albay Souleymane Dembele yaptığı açıklamada, saldırıları doğruladı fakat daha fazla ayrıntı vermedi.

Ek birlikler konuşlandırılacak

Saldırının ardından Mali'deki Birleşmiş Milletler misyonunun, saldırıların gerçekleştiği alanlarda güvenliği sağlamak ve mevcut devriyeleri yoğunlaştırmak için ek birlikler konuşlandıracağı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede terör örgütü DEAŞ ve El Kaide bağlantılı militanların olduğu biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay