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Aktüel BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisinden tüm dinlere ve inançlara karşılıklı saygı çağrısı
Aktüel

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisinden tüm dinlere ve inançlara karşılıklı saygı çağrısı

Moratinos: - ''Müslümanlar için aşağılayıcı ve oldukça incitici olan, Hazreti Muhammed'i tasvir eden hicivli karikatürlerinin yayınlanmasının tetiklediği artan gerilim ve hoşgörüsüzlük örnekleri derin endişe verici''

Yeniakit Publisher
2020-10-29 04:48:09 -
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisinden tüm dinlere ve inançlara karşılıklı saygı çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, dinlere ve kutsal dini sembollere hakaretin nefret ve şiddeti kışkırtarak kutuplaşma ve toplumda kırılmaya neden olduğunu belirterek tüm dinlere ve inançlara karşılıklı saygı gösterilmesi ve kardeşlik ve barış kültürünün teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Moratinos, yaptığı yazılı açıklamada, ''Müslümanlar için aşağılayıcı ve oldukça incitici olan, Hazreti Muhammed'i tasvir eden hicivli karikatürlerinin yayınlanmasının tetiklediği artan gerilim ve hoşgörüsüzlük örneklerinden derin endişe duyduğunu'' ifade etti.

Kışkırtıcı karikatürlerin dinleri, inançları veya etnik kökenleri nedeniyle masum sivillere yönelik şiddet eylemlerini kışkırttığına dikkati çeken Moratinos, dinlere ve kutsal dini sembollere hakaretin nefret ve şiddeti kışkırtarak kutuplaşmaya ve toplumda kırılmaya neden olduğunu belirtti.

Moratinos, tüm dinlere ve inançlara karşılıklı saygı gösterilmesi ve kardeşlik ve barış kültürünün teşvik edilmesi çağrısı yaptı.

İfade özgürlüğünün tüm dini inançlara ve dini doktrinlere saygı gösterecek şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Moratinos, şiddet eylemlerinin herhangi bir din, milliyet, medeniyet veya etnik grupla ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

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