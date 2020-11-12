  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM Libya Özel Temsilciliğine Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'un getirilmesi bekleniyor
Aktüel

BM Libya Özel Temsilciliğine Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'un getirilmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:02:58 -
BM Libya Özel Temsilciliğine Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'un getirilmesi bekleniyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğine Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'un getirilmesi bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gassan Selame'nin istifasının ardından uzun süredir boş kalan bu göreve şu an BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü olan Nickolay Mladenov'u getirebilir.

Lübnanlı eski temsilci Selame'nin Haziran 2017'de geldiği görevinden Mart 2020'de ''sağlık nedenleri'' yüzünden istifasının ardından BM'de, Libya diplomasisini yürütecek isim 8 aydır belirlenemedi.

Guterres'in ilk olarak BM Güvenlik Konseyine önerdiği isimler üzerinde uzlaşma sağlanamadı.

Bir süredir bu görev için ismi diplomatik çevrelerde konuşulan Nickolay Mladenov için uzlaşma sağlandığı belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi, eylülde BM Libya Destek Misyonu'nun görevini ikiye bölme, siyasi süreci ve uluslararası müzakereleri yürütecek bir özel temsilci ile Libya'daki BM Destek Misyonu'nun (UNSMIL) günlük faaliyetlerini yürütecek ayrı bir koordinatör atanması kararı almıştı.

Koordinatörlük görevine ise Afrika'dan bir ismin getirilmesi bekleniyor.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında çatışmalar yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ için dikkat çeken uyarı: Türkiye için büyük bir sıkıntı
Gündem

Karabağ için dikkat çeken uyarı: Türkiye için büyük bir sıkıntı

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Karabağ ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Rusya'dan Türkiye ile ilgili Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan Türkiye ile ilgili Dağlık Karabağ açıklaması

Suriye'de ve Libya'da Türkiye karşıtı hamlelere imza atan Rusya sinsi adımlarını sürdürüyor. Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva'..
Dünya gündemini altüst eden kare! Tehlike gözler önüne serildi
Dünya

Dünya gündemini altüst eden kare! Tehlike gözler önüne serildi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesi çok konuşu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay