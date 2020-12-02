BM Libya Misyonu Temsilcisi'nden Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarına "zaman" uyarısı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'yı seçimlere hazırlayacak geçici yönetimi belirlemek için toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarını "zamanın aleyhlerine işlediğine" dair uyarılarda bulundu.

UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, Williams, BM öncülüğünde düzenlenen ve BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişinin katıldığı Siyasi Diyalog Forumu'nun ikinci turunun üçüncü video konferans oturumunda konuştu.

Williams, ülkeyi 24 Aralık 2021'de düzenlenmesi planlanan seçimlere hazırlayacak geçici yönetimi belirlemek için toplanan oturumda, katılımcılara hitaben, "Daha önce de söylediğim gibi, zamanın sizin tarafınızda olmadığını hatırlatmak isterim. Hareketsizlik ve engellemenin size çok pahalıya mal olacağı gerçeği konusunda da sizi uyarmak isterim." dedi.

Katılımcıları "uyarmak istediği bazı noktalar olduğunu" kaydeden UNSMIL Temsilcisi, bu noktaları şöyle sıraladı:

"Şu anda ülkenizde, belirli bir bölgede değil ülkenizin her yerinde, 10 askeri üs var ve bu üsler bugün kısmen veya tamamen yabancı güçler tarafından yönetiliyor. Şu anda ülkenizde 20 bin yabancı güç ve/veya paralı asker var ve bu Libya egemenliğinin korkunç bir ihlalidir. Bu yabancıları burada misafir olarak görüyorsunuz, ama sizin evinizi işgal ediyorlar. Bu, silah ambargosunun da açık bir ihlalidir. Onların Libya'daki varlığı sizin çıkarınıza değil; onlar kendi çıkarları için Libya'da."

Williams, forum katılımcılarına "kendinize dikkat edin" diye seslenerek, "Şu anda ülkenizdeki yabancı varlığıyla ilgili ciddi bir kriz mevcut." dedi.

Konuşmasının büyük bölümünde katılımcılara, ülkedeki sosyoekonomik koşulların oldukça kötü olduğundan bahseden Williams, ülke genelinde elektrik krizi, yolsuzluk, kötü yönetim, dinarın satın alma gücünde keskin bir düşüş ve 1,3 milyon Libyalının insani yardıma muhtaç durumda olduğunu hatırlattı.

- "İlerlemenin en iyi yolu siyasi diyalog"



Williams, derinleşen bu krizlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da eşlik ettiğini vurgulayarak, "Şu anda Libya'da yaklaşık 94 bin Kovid-19 vakanız var. Bu tahminlerin düşük olduğunu ve gerçek sayının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz ancak ülkede korkunç bir test sıkıntısı var."

"İlerlemenin en iyi yolunun bu siyasi diyalogdan geçtiğine inanıyoruz." diyen Williams, karar alınması noktasında Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun geniş ve kapsayıcı bir tartışma zemini olduğunu aktardı.

Williams, forumun 9-15 Kasım'da Tunus'ta başlayan oturumlarında uzun yol katettiklerini ve seçim tarihini beklediklerini kaydederek, "Seçimlerin icrasıyla yetkili tüm kurumları sorumlu tutmamız gerekiyor, ama aynı zamanda bir yönetim krizi de var. Yönetim krizini çözmenin en iyi yolu kurumlarınızı birleştirmek, döviz kuru krizini hemen ele almak için bir yönetim kurulu toplantısı yapması gereken Merkez Bankanızı birleştirmektir." dedi.

Diyalog forumunun sadece "iktidarı paylaşmakla ilgili değil gelecek nesiller için sorumluluğu paylaşmakla ilgili olduğunu" vurgulayan Williams, katılımcılara tekrar "zaman sizin tarafınızda değil" hatırlatmasında bulundu.



















