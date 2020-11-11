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Aktüel BM Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.
Aktüel

BM Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:53:53 -
BM Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını açıkladı.
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