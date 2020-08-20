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Aktüel BM Libya Misyonu, Halid El-Mişri ile Cenevre'de Libya krizini görüştü
Aktüel

BM Libya Misyonu, Halid El-Mişri ile Cenevre'de Libya krizini görüştü

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, askeri durumdaki olası kötüleşmeyi önlemek için en kısa sürede siyasi sürece devam etmenin yolları değerlendirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:04:10 -
BM Libya Misyonu, Halid El-Mişri ile Cenevre'de Libya krizini görüştü

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Mişri ile Cenevre'de Libya krizini ve siyasi diyaloğun başlatılmasını görüştü.

UNSMIL'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Williams, Mişri ve beraberindeki heyetle Libya'daki son durumu ve 19 Ocak'ta Libya krizine ilişkin düzenlenen uluslararası Berlin Konferansı'ndan çıkan diyaloğa yönelik kararları ele aldı.

Görüşmede, askeri durumdaki olası kötüleşmeyi önlemek için en kısa sürede siyasi sürece devam etmenin yolları değerlendirildi. Taraflar ayrıca, ülkedeki yolsuzluk sorununu ve bunun yıkıcı etkisini görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşme hakkında daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter'e bağlı milisler, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

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