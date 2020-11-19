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Aktüel BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Stephanie Williams: "Libya'da süreç konusunda iyimserim"
Aktüel

BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Stephanie Williams: "Libya'da süreç konusunda iyimserim"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 19:45:22 -
BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Stephanie Williams: "Libya'da süreç konusunda iyimserim"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, "Libya'da önümüzdeki süreç konusunda iyimserim, birçok sorunun ise farkındayım. 10 yıllık savaş bir haftalık siyasi görüşmelerle çözülemez ama şimdi savaş dilinden çok barış dili duyuyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyini video konferans ile Libya'daki gelişmeler hakkında bilgilendiren Williams, Libyalıların ülkenin çıkarları için bir araya geldiğini ve ülkede barış ve istikrar arayışında önemli bir ilerlememe kaydedildiğini söyledi.

Libya'da ateşkesin sürdüğünü ve taraflar arasında tutuklu değişimini devam ettiğini belirten Williams, 9 aydır süren petrol ablukasının kalkmasıyla da petrol üretimin abluka öncesi seviyeye geri döndüğü ve günde 1,2 milyon varil petrol üretimi yapıldığını kaydetti.

Gelecek hafta Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu sanal ortamda tekrar bir araya getireceğini dile getiren Williams, "Libya'da önümüzdeki süreç konusunda iyimserim, birçok sorunun ise farkındayım. 10 yıllık bir savaş bir haftalık siyasi görüşmelerle çözülemez ama şimdi savaş dilinden çok barış dili duyuyoruz." ifadesini kullandı.




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