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Dünya BM Kuzey Kore raporunu açıkladı
Dünya

BM Kuzey Kore raporunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore'nin yaptırımlara rağmen 2020'de nükleer ve balistik füze programlarının geliştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 05:35:00 -
BM Kuzey Kore raporunu açıkladı

BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırım Komitesinin uzmanlar paneli raporuna göre, Kuzey Kore, askeri geçit törenlerinde yeni kısa menzilli, orta menzilli, denizaltıdan fırlatılan ve kıtalararası balistik füze sistemleri sergiledi.

Kuzey Kore'nin yeni balistik füze savaş başlıkları test ettiğini ve taktik nükleer silahlar geliştirme hazırlıkları yaptığını duyurduğu belirtilen raporda, Pyongyang'ın nükleer tesislerin bakımını yaptığın ve balistik füze altyapısını geliştirdiği vurgulandı.

Nükleer ve balistik füze programları için Kuzey Kore'nin denizaşırı ülkelerden malzeme ve teknoloji arayışına devam ettiğine işaret edilen raporda, uzmanlar panelinin Pyongyang'ın gemiden gemiye transfer yoluyla yasadışı rafine petrol ithalatını da soruşturduğu ve yıllık 500 bin varil petrol kısıtlamasının birçok kez aşıldığı kaydedildi.

BMGK, 2017'de nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'nin rafine petrol ve petrol ürünleri ithalatına yıllık 500 bin varil sınırlaması getirmişti.

Konsey, Kuzey Kore'ye ayrıca 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

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