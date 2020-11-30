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Ekonomi BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ukrayna Yerel Ağı'ndan Şekerbank'a birincilik ödülü
Ekonomi

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ukrayna Yerel Ağı'ndan Şekerbank'a birincilik ödülü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:23:34 -
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ukrayna Yerel Ağı'ndan Şekerbank'a birincilik ödülü

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Ukrayna Yerel Ağı tarafından düzenlenen sürdürülebilirlik alanındaki yarışmada "Aile Çiftçiliği Bankacılığı" projesi ile birincilik ödülü aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, tarımsal üretimin devamlılığı için kilit öneme sahip çiftçi ailelerin desteklenmesi amacıyla Türkiye'de bir ilk olarak başlattığı "Aile Çiftçiliği Bankacılığı" projesi ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Ukrayna Yerel Ağı tarafından düzenlenen "2020 Partnership for Sustainability Award" yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (SKA) yönelik çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlara yenilikçi çözümler üreten kuruluşlar, işletmeler ve STK'ların belirlendiği Türkiye'den 6 şirketin finale kaldığı yarışmada Şekerbank, Aile Çiftçiliği Bankacılığı projesi ile "Refah" kategorisinde birincilik ödülü aldı. Banka, böylece sürdürülebilir bankacılık anlayışını uluslararası düzeyde teyit eden yeni bir ödülün daha sahibi oldu.


- Aile Çiftçiliği Bankacılığı 122 bin üreticiye ulaştı


Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2014 yılının "Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı" ilan edilmesinden hareketle Aile Çiftçiliği Bankacılığı'nı başlatan Şekerbank, çiftçilerin kırsal bölgelerden kentsel alanlara göçünü azaltarak üretimin sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedefliyor.

Dünyada bir ilk olan proje kapsamında, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi, sulama olanaklarının kısıtlı olması, modern tarım tekniklerinin uygulanmaması gibi nedenlerle geliri azalan ve köyünü terk eden çiftçilere sektörde ilk olan imkanlar tanınıyor. Aile Çiftçiliği Bankacılığı ile 6 yılda 122 bin çiftçi ailesine ulaşıldı ve bu alanda yaklaşık 10 milyar TL finansman sağlandı.

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