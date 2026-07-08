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Dünya BM Komisyonu'ndan terörist İsrail'e çağrı: Doktor Safiyye ve sağlıkçıları bırak!
Dünya

BM Komisyonu'ndan terörist İsrail'e çağrı: Doktor Safiyye ve sağlıkçıları bırak!

Yeniakit Publisher
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BM Komisyonu'ndan terörist İsrail'e çağrı: Doktor Safiyye ve sağlıkçıları bırak!

Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail askerleri tarafından Gazze Şeridi'nde alıkonularak keyfi olarak gözaltında tutulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye ile tüm Filistinli sağlık çalışanlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Filistinli doktor Safiyye'nin Aralık 2024'te İsrail tarafından gözaltına alınmasının ardından ağır kötü muameleye maruz kalmasının derin endişeyle karşılandığı belirtilen komisyon açıklamasında,

tüm sağlık çalışanlarının acilen, koşulsuz ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması talep edilirken, İsrail yetkililerinden Safiyye'ye derhal bağımsız tıbbi bakım sağlaması da istendi.

Filistinli sağlık personelinin keyfi olarak gözaltında tutulmaya devam etmesi ile maruz kaldıkları ağır kötü muamelenin kınanması gerektiğine ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna vurgu yapılan açıklamada, İsrailli gardiyanların Filistinli tutuklulara yönelik eylemlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğu ve uluslararası suç teşkil eden ciddi endişeleri gündeme getirdiği vurgulandı.

İŞKENCE, TECAVÜZ, CİNAYET, AŞAĞILAYICI MUAMELE

Açıklamada, "Doktor Safiyye'nin sağlık durumu, bu eylemlerin doğrudan bir sonucudur. Özgürlüğünden mahrum bırakılan kişiler cinayet, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ile cinsel şiddete karşı korunmalı" denildi.

Açıklamada, "Safiyye'nin suçlama veya yargılama olmaksızın keyfi olarak gözaltında tutulması, İsrail'in Filistinli sağlık çalışanlarını sistematik olarak hedef almasının ve Filistinlilerin zihinsel ve fiziksel yıkımına yol açacak koşullar oluşturmak amacıyla Gazze'deki sağlık sisteminin sürekli olarak tahrip edilmesinin bir yansımasıdır" ifadelerine yer verildi.

 

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