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Dünya BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü!
Dünya

BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 17:55:00 -
BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylem düzenlemek isteyen grupla polis arasında çıkan çatışmalarda 48 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylem düzenlemek isteyen grupla polis arasında çıkan çatışmalarda 48 kişi hayatını kaybetti.

KDC'nin doğusunda güvenlik güçleri, dün bir grup tarafından düzenlenmek istenen BM karşıtı gösteriye müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan çatışmada 48 kişi yaşamını yitirdi.

“Natural Judaic and Messianic Faith towards the Nations" isimli Hristiyan-animist grup, takipçilerini BM üslerine girmeye ve barış güçlerinin ayrılmasını talep etmeye çağırmıştı.

Öte yandan, cemaat liderleri 29 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, kentteki BM yetkililerinin evlerini tespit ettiklerini ve yağmalamaya hazırlandıklarını söylemişti.
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