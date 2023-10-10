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Dünya BM, israilin Gazze'de bir okulu 'doğrudan' hedef aldığını açıkladı!
Dünya

BM, israilin Gazze'de bir okulu 'doğrudan' hedef aldığını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 10:44:00 -
BM, israilin Gazze'de bir okulu 'doğrudan' hedef aldığını açıkladı!

Birleşmiş Milletler (BM), israilin Gazze'ye yönelik saldırılarında, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait bir okulun "doğrudan" hedef alındığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), israilin Gazze'ye yönelik saldırılarında, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait bir okulun "doğrudan" hedef alındığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezinde Filistin'deki son gelişmelere ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Dujarric, "Gazze'de yerinden edilmiş aileleri barındıran bir UNRWA okulu da hafta sonu doğrudan vuruldu." dedi.

Saldırıda yaralanan kimsenin olmadığın belirten Dujarric, BM'ye ait okulların israil tarafından hedef alınmasının "ilk olmadığını" kaydetti.

Genel Sekreter Sözcüsü, BM'nin tesislerinin bilindiğini ve israilli yetkililerle bu konuda bir çatışmasızlık mekanizması olduğunu hatırlattı.
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Dujarric, "Bunun (UNRWA okulunun) hedef alınıp alınmadığını veya bir hata olup olmadığını bilecek durumda değiliz. Bildiğimiz şey, vurulduğu ve okulların hiçbir şekilde ve biçimde hiçbir zaman vurulmaması gerektiğidir." dedi.

Stephane Dujarric, Gazze'de UNRWA'ya ait okul binalarından 83'ünde 137 bin civarında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığını, israilin vurduğu okulda 2 bin 25 civarında Filistinlinin kaldığını ve binanın ciddi hasar aldığını kaydetti.

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Yüce mevlam yardan sensin yok Edicek Olanda Sensin Allahım Filistin Topraklarına kurdurulan Teröristler olan Yahudi israyil piçlerini Ayyaşlarını Teröristlerini kafirlerini keferelerini Firavunlarını Tez Vakitde ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat yerin dibine Soksun yüce mevlam Amin Amin Amin
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