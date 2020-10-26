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Aktüel BM: İsrail, Filistin'de insan hakları alanında çalışan BM personelinin vizelerini yenilemiyor
Aktüel

BM: İsrail, Filistin'de insan hakları alanında çalışan BM personelinin vizelerini yenilemiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:43:06 -
BM: İsrail, Filistin'de insan hakları alanında çalışan BM personelinin vizelerini yenilemiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in bir süredir uluslararası BM çalışanlarının vizelerini yenilemediğini belirterek, insan hakları alanındaki kritik çalışmaların engellenmesinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Mladenov, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) geçen şubatta işgal altındaki Filistin topraklarında iş yapan şirketlerin listesini yayımlamasının ardından İsrail'in OHCHR ile ilişkilerini dondurduğuna dikkati çekti.

Mladenov, ''İsrail, son birkaç aydır, BM İnsan Hakları Ofisi'nin uluslararası çalışanlarının vize yenileme taleplerine yanıt vermiyor. BM'nin insan hakları alanındaki kritik çalışmalarının engellenmesinden derin endişe duyuyorum. İsrail'e uluslararası BM çalışanlarının işgal altındaki Filistin'e dönmelerini kolaylaştırması çağrısı yapıyorum.'' dedi.

- Filistin'deki zeytin ağaçları yakılıyor

Filistin'de bu aylarda başlayan zeytin hasadının önemli bir ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlik olduğunu ancak Filistinliler'in erişim kısıtlamaları, saldırı ve gözdağı ile karşı karşıya kaldığına dikkati çelen Mladenov, 7 Ekim'den beri 23 çiftçinin yaralandığını, binin üzerinde zeytin ağacının ise yakıldığı ya da zarar gördüğünü, birkaç ton zeytinin ise çalındığını söyledi.

Mladenov, İsrailli yetkililere, Filistinli çiftilerin topraklarına sorunsuz erişimini sağlaması ve çiftçileri ve topraklarını saldırılardan koruması çağrısı yaptı.



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