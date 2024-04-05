BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze'de acilen ateşkes talep eden karar tasarısını kabul etti! Amerika yine aynı!

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamında "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları durumu ve hesap verebilirlik ile adaleti sağlama yükümlülüğü" başlıklı karar tasarısı oylandı.

Oylama öncesi tasarıya ilişkin konuşma yapan Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Bilal Ahmad, "işgalci güç" İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkının 75 yıllık trajedisinde korkunç yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Ahmad, "Karar tasarısı, işgal altındaki Filistin'de karşı karşıya olduğumuz, özellikle de çok geniş yelpazedeki ağır insan hakları ihlallerine yanıt vermek amacıyla güncellendi. Metin, kapsamlı ve şeffaf istişarelerin sonucu oluştu. Kararın giriş kısmı, işgal altındaki Filistin ve özellikle de Gazze'deki çarpıcı durum ve masum sivil kayıplarının kabul edilemeyecek kadar yüksek oranda olmasından duyulan derin endişeyi ifade ediyor" dedi.

28'E KARŞI 6 OYLA KABUL EDİLDİ

Türkiye'nin de ortak sunucuları arasında yer aldığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) tarafından sunulan karar tasarısı, 47 üyeli Konsey'deki oylamada 28'e karşı 6 oyla kabul edildi. Oylamada 13 ülke ise çekimser kaldı.

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ABD, Arjantin, Bulgaristan, Almanya, Malavi ve Paraguay tasarı aleyhinde oy verirken Fransa, Hindistan ve Japonya çekimser kaldı.

Tasarıda, "işgalci güç" İsrail'in, Doğu Kudüs dahil 1967'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarındaki işgaline son vermesi talep edilirken İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirmeye yönelik tüm çabaların, uluslararası insancıl hukuka, uluslararası insan hakları hukukuna ve ilgili BM kararlarına dayanması gerektiği vurgulandı.