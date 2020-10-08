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Aktüel BM: Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor
Aktüel

BM: Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 20:37:20 -
BM: Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler, her yıl yaklaşık 2 milyon bebeğin ölü doğduğunu, bunun her 16 saniyede bir bebeğin ölü doğduğu anlamına geldiğini bildirdi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası tarafından yayımlanan son tahminlere göre, ölü doğumların yüzde 84'ü düşük gelirli ülkelerde meydana geliyor.

Her yıl yaklaşık 2 milyon bebeğin ölü doğduğu ve bunun her 16 saniyede bir bebeğin ölü doğduğu anlamına geldiğine dikkat çekilen çalışmada, hamileliğin iyi izlenmesi, doğum öncesi iyi bakım ve uzman doğumcuların bulunmasının bu ölümleri önleyebileceği ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ise ölü doğumların sayısını artırabileceği uyarısı yapılan çalışmada, salgın nedeniyle sağlık hizmetlerinin yüzde 50 azalmasının düşük ve orta gelirli 117 ülkede 200 bin bebeğin daha ölü doğmasına neden olabiliceği belirtildi.

Çalışmada düşük gelirli 20 ülkede, ölü doğumlarda bir yıl içinde yüzde 20 artış görülebileceğine işaret edildi.


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