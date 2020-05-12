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BM, hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkların küresel risk haritasını çıkaracak

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:59:56 -
BM, hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkların küresel risk haritasını çıkaracak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), gelecekteki olası salgınları azaltmak için hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkların küresel risk haritasını çıkaracak.

UNEP'ten yapılan açıklamada, örgütün çevrenin korunması ve gelecekteki olası salgınların önlenmesi için yeni küresel risk haritası üzerinde çalıştığı belirtildi.

Küresel risk haritasının kaçak vahşi hayvan ticareti, habitat parçalanması ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi verileri içereceği bildirilen açıklamada, tıbbi, elektronik ve kimyasal atıkların insan sağlığına ve çevreye daha fazla zarar vermemesi için de karar mekanizmalarına destek verileceği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, ''Gezegen, Kovid-19 ile insanlığın değişmesi gerektiğine dair en güçlü mesajı verdi. Ekonomileri kapatmak kısa vadeli bir çözüm ve uzun süre uygulanamaz. Doğa ile uyumlu ekonomiler, uluslarının gelişmesini sağlamak için kritik öneme sahip.'' ifadesini kullandı.


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