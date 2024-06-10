BM Güvenlik Konseyi'nden Filistin kararı!
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.
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