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Dünya BM Güvenlik Konseyi'nden Filistin kararı!
Dünya

BM Güvenlik Konseyi'nden Filistin kararı!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 23:07:00 -
BM Güvenlik Konseyi'nden Filistin kararı!

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

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