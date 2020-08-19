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Aktüel BM Genel Sekreterinden "Mali Cumhurbaşkanı Keita derhal serbest bırakılsın" çağrısı
Aktüel

BM Genel Sekreterinden "Mali Cumhurbaşkanı Keita derhal serbest bırakılsın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 01:09:16 -
BM Genel Sekreterinden "Mali Cumhurbaşkanı Keita derhal serbest bırakılsın" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mali'de askerlerin Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve diğer kabine üyelerini acilen serbest bırakması yönünde çağrıda bulundu.

BM'nin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in ''Mali Cumhurbaşkanı Keita derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalı.'' ifadesine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Sözcülüğü Ofisi'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada da Mali'deki barışı koruma misyonu, barış gücü MINUSMA ve Genel Sekreter dahil, BM Genel Merkezi'nin Mali'deki durumu çok yakından takip ettiğine değinilmiş, "Genel Sekreter Antonio Guterres tüm Mali halkını ülkenin demokratik kurumlarının bütünlüğünü korumaya çağırıyor.'' değerlendirmesine yer verilmişti.

Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki bir garnizondan sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuş ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenilmişti. Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti. Keita'ya sadık olduğu bilinen Genelkurmay Başkanı Tieble Drame, Başbakan Boubou Cisse ve Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita'nın da askerlerin elinde olduğu öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alınmıştı. Keita'nın nereye götürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

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