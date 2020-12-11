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Dünya BM Genel Sekreteri'nden dünyaya koronavirüs çağrısı
Dünya

BM Genel Sekreteri'nden dünyaya koronavirüs çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınıyla dünyanın ortak bir düşmanla karşı karşıya olduğunu söyleyerek Afrika ülkelerini ve gelişmekte olan ülkelere, dünyaya daha geniş anlamda bakmaya ve küresel karar almada daha güçlü bir sese sahip olmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:45:00 -
BM Genel Sekreteri'nden dünyaya koronavirüs çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınına karşı verilen tepkiden yakınarak, aşılar konusunda küresel koordinasyon çağrısında bulundu.

'Dünya ortak bir düşmanla karşı karşıya'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl düzenlenen Nobel Barış Ödülleri’ne video mesaj yöntemi ile katıldı. Guterres mesajında, dünyanın koronavirüs salgını karşısında dünyanın "ortak bir düşmanla" karşı karşıya olduğunu ifade etti. "Ne yazık ki, hükümetler bu küresel tehdide ortak bir yanıt vermediler" ifadelerini kullanan Guterres, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlanan gerçekler ve bilimsel rehberliğin koordineli küresel eylemin temeli olması gerektiğini vurguladı.

 

Guterres, "Ülkeler, bölgeler ve hatta şehirler, temel malzemeler ve ön saflarda çalışanlar için birbirleriyle yarışırken, salgına verilen yanıt parçalanmış ve kaotik oldu" ifadelerini kullanarak, "Küresel bir kamu yararı olması gereken Covid-19 aşılarına erişim için aynı şeyin olmasına izin veremeyiz" dedi.

Guterres çağrı yaptı 

Guterres, salgının dünyada daha fazla çok taraflılığa ve daha güçlü uluslararası kurumlara ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtti. Küresel güç ilişkilerinde eşitsizlikler olduğuna dikkat çeken Guterres, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin oluşumuna dikkat çekti.

"Yetmiş yıldan fazla bir süre önce zirveye çıkan ülkeler reformları düşünmeyi reddettiler" diyen Guterres, Afrika ülkelerini ve gelişmekte olan ülkelere, dünyaya daha geniş anlamda bakmaya ve küresel karar almada daha güçlü bir sese sahip olmaya çağırdı.

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