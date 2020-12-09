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Dünya BM Genel Sekreteri'nden aşı açıklaması: Kameralar karşısında olacağım
Dünya

BM Genel Sekreteri'nden aşı açıklaması: Kameralar karşısında olacağım

Birleşmiş Milllet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs aşısı kullanıma hazır olduğunda kameralar karşısında aşı yaptıracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:57:00 - 2020-12-10 00:03:05
BM Genel Sekreteri'nden aşı açıklaması: Kameralar karşısında olacağım

Birleşmiş Milllet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulunan Guterres, aşı milliyetçiliğine karşı uyardı ve aşıya eşit erişim çağrısı yaptı.

'Aşı benim için ahlaki bir sorumluluk'

"Aşı hazır olduğunda yaptırmak istiyorum ve hiç tereddütsüz toplum önünde aşı olurum." diyen Guterres, "Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum çünkü aşı sadece kendimize hizmet değil aynı zamanda her birimizin aşılanması topluma hizmet sağlar ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkar. Aşı benim için ahlaki bir zorunluluk." ifadelerini kullandı.

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