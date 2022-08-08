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Dünya BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer santrale herhangi bir saldırı intihar olur
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer santrale herhangi bir saldırı intihar olur

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hiroşima felaketinin 77. yıldönümü için geldiği Japonya'da, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin saldırılara hedef olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nükleer santrale herhangi bir saldırı intihar olur. Umarım saldırılar biter ve aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) santrale erişebilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 14:48:00 -
BM Genel Sekreteri Guterres: Nükleer santrale herhangi bir saldırı intihar olur

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için felaketin 77. yıldönümünde geldiği Japonya'nın Hiroşima kentinde Rusya-Ukrayna savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne hafta sonu gerçekleştirilen saldırılara değinen Guterres, "Nükleer santrale herhangi bir saldırı intihar olur. Umarım saldırılar biter ve aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) santrale erişebilir" açıklamasında bulundu. Saldırılarla ilgili herhangi bir tarafı suçlamadan konuşan Guterres, "UAEA'nın santraldeki durumu stabil hale getirmek için sürdürdüğü çalışmaları destekliyoruz" dedi.

"Barışı hakim kılma zamanı geldi"

Cumartesi günü Hiroşima kurbanlarını anmak için düzenlenen törende konuşan Guterres, yeni bir silahlanma yarışının hız kazandığı konusunda uyarırken, "Nükleer silahlara sahip devletlerin nükleer savaş ihtimalini kabul etmesi kesinlikle kabul edilemez" dedi. Nükleer silahsızlanma taahhüdü çağrısında bulunan Guterres, "Nükleer savaş seçeneğini masadan kaldırın. Barışı hakim kılmanın zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Kiev ve Moskova, savaşın başladığı ilk günlerde Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya'daki saldırılarda birbirini suçlamayı sürdürüyor.

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