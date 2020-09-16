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Aktüel BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC'deki seçimlerin ardından siyasi süreci tekrar başlatacak
Aktüel

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC'deki seçimlerin ardından siyasi süreci tekrar başlatacak

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:46:56 -
BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC'deki seçimlerin ardından siyasi süreci tekrar başlatacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçimlerin tamamlanmasının ardından garantörler ve tarafların katılımıyla siyasi süreci yeniden başlatmayı planladığını söyledi.

Guterres, 22 Eylül'de başlayacak BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Guterres, ''Diplomatik girişimlere başlamadan önce Kuzey Kıbrıs'taki seçimleri beklememiz gerektiği konusunda fikir birliği vardı. Seçimler olur olmaz garantörler ve iki tarafın yer aldığı 5 kilit aktörle siyasi süreci yeniden başlatmayı planlıyorum.'' dedi.

Guterres, taraflara siyasi süreci tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaları çağrısı da yaptı.

- ''Kovid-19, kontrolden çıkmaya devam ediyor ve en büyük küresel güvenlik tehdit''

Yaklaşık bir milyon kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının korkunç bir dönüm noktasına ulaştığına dikkati çeken Guterres, ''Salgın kontrolden çıkmaya devam ediyor ve virüs bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük küresel güvenlik tehdidi.'' dedi.

- ''Aşı Kovid-19 krizini tek başına yakın zamanda çözemez''

Birçoğunun umutlarını aşıya bağladığını ancak aşının tek başına bu krizi yakın zamanda çözeyemeyeceği belirten Guterres, özellikle önümüzdeki 12 ay boyunca virüsün yayılmasını engellemek için yeni ve mevcut araçların büyük ölçüde genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, koronavirüs aşının ise herkes için erişilebilir ve eşit dağıtılması gerektiğini vurguladı.

- Küresel ateşkes, yıl sonuna kadar gerçeğe dönüşmeli

Küresel ateşkes çağrısını da yineleyen Guterres, uluslararası toplumun küresel ateşkesin yıl sonuna kadar gerçeğe dönüşmesi için seferber olması gerektiğini kaydetti.



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