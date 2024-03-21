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Gündem BM Genel Sekreteri Guterres Gazze'ye karşı çifte standardı itiraf etti!
Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres Gazze'ye karşı çifte standardı itiraf etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 21:12:00 - 2024-03-21 21:36:52
BM Genel Sekreteri Guterres Gazze'ye karşı çifte standardı itiraf etti!

İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'ye yönelik katliamı devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de çifte standart uygulamadan ilkelere bağlı kalmalıyız” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. AB'yi Gazze konusunda “çifte standarttan” kaçınmaya çağıran Guterres, Gazze Şeridi’nde uluslararası insancıl hukukun ilkelerine uyulmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de çifte standart uygulamadan ilkelere bağlı kalmalıyız" dedi.

"Kaotik bir dünyada yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Guterres, "Herhangi bir ülkenin ya da herhangi bir silahlı grubun hesap verebilirlik olmadığı için her istediğini yapabileceğini düşündüğü bir cezasızlık durumumuz var” dedi.

Ateşkes çağrısını yineledi

Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, “Gazze'de benim genel sekreterlik dönemimde eşi benzeri görülmemiş sayıda sivil kayba şahit olmamızı kınıyoruz" dedi.

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