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Siyaset

BM Genel Sekreteri Guterres: “BM Genel Kurul Toplantısı salgın nedeniyle düzenlenemeyebilir”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu yılki BM Genel Kurul Toplantısı’nın salgın nedeniyle düzenlenemeyebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 23:13:29 -
BM Genel Sekreteri Guterres: “BM Genel Kurul Toplantısı salgın nedeniyle düzenlenemeyebilir”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu yılki BM Genel Kurul Toplantısı’nın salgın nedeniyle düzenlenemeyebileceğini açıkladı.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl Eylül ayında ABD’nin New York şehrinde dünya liderlerini bir araya getiren BM Genel Kurul Toplantısı ile ilgili açıklama yaptı. “BM Genel Kurul Toplantısı salgın nedeniyle düzenlenemeyebilir” diyen Sekreter, Guterres, "Dünyanın dört bir yanından binlerce temsilcinin New York’ta bir araya gelmesi pek mümkün değil’’ ifadelerini kullandı.


Toplantının yapılması için teknolojik, alternatif yollar üzerinde çalışıldığını açıklayan Guterres, toplantının nasıl düzenleneceği konusunda üye devletlerin karar vereceklerini kaydetti.


Öte yandan bu yılki Genel Kurul Toplantısı BM’nin kuruluşunun 75. yılına denk geliyor.

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