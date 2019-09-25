BM Genel Sekreteri AntonioGuterres ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim ayının sonunda Türkiye'ye gelecek. AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Guterres ekim ayının sonunda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki başlıca faaliyetlerinden biri olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak.

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