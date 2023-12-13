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Gündem BM Genel Kurulu'nda 'ateşkes tasarısı' kabul edildi! İsrail temsilcisinden insanlık dışı sözler
Gündem

BM Genel Kurulu'nda 'ateşkes tasarısı' kabul edildi! İsrail temsilcisinden insanlık dışı sözler

Yeniakit Publisher
2023-12-13 02:54:00 - 2023-12-13 03:16:44
BM Genel Kurulu'nda 'ateşkes tasarısı' kabul edildi! İsrail temsilcisinden insanlık dışı sözler

BM Genel Kurulu, Gazze’de acil insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Mısır tarafından hazırlanan, Türkiye dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu ve Gazze'de acil insani ateşkeş çağrısı yapılan karar tasarısını görüşmek üzere Özel Acil Filistin oturumunda bir araya geldi.

Oylama öncesinde söz alan İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, insanlık dışı sözlerle sarf etti: “Bu sadece bölgedeki ölüm ve yıkımı uzatacaktır”

Avusturya'nın BM Daimi Temsilcisi Alexander Marshik de ülkesinin bugün oylanan karar tasarısını etraflıca değerlendirdiğini belirterek, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardıma erişimi talep eden metni memnuniyetle karşıladığını söyledi.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin “sürdürülebilir bir barış” için çalıştığını ve ülkesinin kararın bazı yönlerine katıldığını söyledi. “İnsani durumun vahim olduğu, acil ve sürekli dikkat gerektirdiği, sivillerin uluslararası insani hukuka uygun olarak korunması gerektiği konusunda hemfikiriz” diyen Greenfield, tüm devletleri Avusturya'nın değişiklik talebini desteklemeye çağırdı.

Konuşmaların ardından BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulan karar tasarısı 23 “çekimser” ve 10 “hayır” oyuna karşı "153 oyla" kabul edildi. 
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BM Genel Kurulu'nda 27 Ekim'de oylanan ve Gazze'de insani ateşkes talebinde bulunulan bir diğer karar tasarısı 121 oyla kabul edilmişti. Oylamadan aylar sonra Gazze'de ateşkes sağlanmıştı.

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