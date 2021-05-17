BM Genel Kurulu İsrail'in Filistin'e saldırıları için perşembe günü toplanacak
BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak.
BM Filistin için toplanıyor
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nijer ve Cezayir'in toplantı talebinin ardından BM Genel Kurulunu perşembe günü toplayacağını duyurdu.
İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanlığını yürüten Nijer ve Arap Grubu başkanlığını yürüten Cezayir, Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a mektup göndererek toplantı talebinde bulundu.
BM Genel Kurulu, perşembe günü yerel saatle 10.00'da İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşecek.
ABD, sivil binaların bombalandığını itiraf etmişti
Hamas'ı terör örgütü olarak tanıyan ABD, İsrail'in vurduğu binalarda Hamas'a dair iz bulamadıklarını söyleyerek, Tel Aviv'in sivil binaları bombaladığını kabul etti.
Şehit sayısı 200'e yükseldi
Biden yönetimi, İsrail ile Filistin’e derhal ateşkes çağrısında bulunurken, İsrail'in kendisini Hamas'a karşı savunma hakkına sahip olduğunu açıklamıştı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 59’u çocuk, 35’i kadın olmak üzere 200 Filistinli hayatını kaybetti.