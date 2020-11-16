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Dünya BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan Türk bilim adamlarına önemli davet!
Dünya

BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan Türk bilim adamlarına önemli davet!

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'i 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 19:26:00 -
BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan Türk bilim adamlarına önemli davet!

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından, Türk bilim adamları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu.

Volkan Bozkır, "3-4 Aralık’ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Kovid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadesini kullandı.

BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

 

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