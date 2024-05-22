BM Filistin topraklarında iki devletli çözümü destekliyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacağına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Dujarric, bu kararın egemen ülkeler tarafından alındığına işaret etti.

Dujarric, "Genel Sekreter, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Bu ülkelerin aldığı kararın süreci nasıl etkileyeceği konusunda yorum yapmaktan kaçınan Dujarric, "Biz tarafların ateşkes sağlamasına odaklanmış durumdayız. Böylelikle insani yardım sağlayabiliriz, esirler serbest bırakılır ve siyasi sürece dönülebilir." dedi.

BM Genel Kurul Başkanı'ndan da iki devletli çözüm vurgusu

BM Genel Kurul Sözcüsü Monica Grayley ise İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıyacağına ilişkin açıklamaları hakkında bir soruya ilişkin, BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis'in üye ülkelerin kararlarına karışmadığını ifade etti.

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Üye ülkelerin egemen olarak kararlarını alma hakları bulunduğuna işaret eden Grayley, "BM Genel Kurul Başkanı, iki devletin barışçıl bir şekilde yan yana yaşamasını öngören tüm BM Genel Kurul kararlarını güçlü bir şekilde destekliyor." diye konuştu.