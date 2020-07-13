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Aktüel

BM, dünyada açlığın giderek artmasından dolayı gelecek yıl "gıda zirvesi" düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-07-13 19:08:45 -
BM, dünyada açlığın giderek artmasından dolayı gelecek yıl "gıda zirvesi" düzenleyecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde açlığın giderek arttığı uyarısında bulunarak, gelecek sene ''gıda güvenliği zirvesi'' düzenleyeceğini duyurdu.

Guterres, ''BM Gıda Güvenliği'' raporunun ardından yaptığı açıklamada, birçok ülkenin farklı tür ve boyutlarda yetersiz beslenme, bazılarının ise obezite ile karşı karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ise durumu daha da kötüleştirdiğini ve her geçen gün çok sayıda kişinin açlığa doğru sürüklendiğini belirten Guterres, mevcut eğilimin devam etmesi durumunda 2030'a kadar açlığın ortadan kaldırılması hedefinin mümkün olmayacağını ifade etti.

Gıda sistemlerinin daha sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Guterres, bu kapsamda gelecek yıl "Gıda Sistemleri Zirvesi" düzenleyeceğini kaydetti.


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