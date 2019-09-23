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BM Dünya Gençlik Meclisleri Birliği Başkanı Ağırbaş: İstanbul BM'nin gençlik üssü haline gelecek

BM Dünya Gençlik Meclisleri Birliği Başkanı Samed Ağırbaş, BM Gençlik Merkezi'nin en geç 2022'de açılmasının planlandığını belirterek, "Projeyle İstanbul, BM'nin gençlik üssü haline gelecek. Bu proje, Türk gençliğinin dünyaya armağanıdır." dedi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 21:37
BM Dünya Gençlik Meclisleri Birliği Başkanı Ağırbaş: İstanbul BM'nin gençlik üssü haline gelecek

Birleşmiş Milletlerin (BM) geçen yılki Genel Kurul açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyaya duyurulan, İstanbul'da kurulacak "BM Gençlik Merkezi"nin 2022'de açılması planlanıyor.

  • İstanbul'a dünyanın en büyük gençlik merkezi kurulacak

BM Gençlik Merkeziyle ilgili çalışmaları yürüten ve BM 74. Genel Kurulu açılışı için New York'ta bulunan Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi ve BM Dünya Gençlik Meclisleri Birliği Başkanı Samed Ağırbaş, proje hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Ağırbaş, İstanbul BM Gençlik Merkezi konusunda son protokollerin ilgili BM yetkililerine sunulduğunu belirtti.

"Bu proje, Türk gençliğinin dünyaya armağanıdır"

Çalışmalarına 2014'te başlanan BM Gençlik Merkezi'nin en geç 2022'de açılmasının planlandığını ifade eden Ağırbaş, "Projeyle İstanbul, BM'nin gençlik üssü haline gelecek. Bu proje, Türk gençliğinin dünyaya armağanıdır." dedi.

Ağırbaş, BM'deki muhataplarıyla son resmi protokolleri görüştüklerini aktararak, şunları söyledi:

"BM çatısı altında adalet, fırsat eşitliği, insani yardımlar, yerel yönetimler ve şehirleşme gibi başlıklarda gençlik alanında çalışmalar yürütecek bir yapının eksikliğini hissettik. Bu bağlamda, BM çatısı altında küresel bir gençlik organizasyonunun vücuda getirilmesiyle ilgili girişimlere 2014'te başladık.

Aynı zamanda bu organizasyonun gelecekte BM'nin gençlik teşkilatına dönüşebilecek bir yapı olması gerektiğiyle ilgili girişimlerimiz sonuç verdi ve bugün başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere BM Genel Kurul Başkanı ve çeşitli uluslararası liderler projeye destek veriyor."

Projenin, BM'nin gençlik örgütünün temellerini oluşturmasını amaçladıklarını vurgulayan Ağırbaş, proje merkezinin İstanbul olmasının da dünyanın dört bir yanından gelecek gençlere Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı sağlayacağını ve Türkiye'ye büyük prestij kazandıracağını dile getirdi.

"Farklı ülkelerden gençler, farklı projelerde görev alacak"

Ağırbaş, Gençlik Merkezi'nin BM'nin "mükemmeliyet merkezi" yaklaşımı ve uygulamasına uygun tasarlandığı bilgisini paylaşarak, "33 bin metrekarelik alana kurulu olacak bu dev yapı, İstanbul'u uluslararası gençlik çalışmalarının merkezi haline getirecek." dedi.

Genç bir mimar olarak proje üzerinde uzun zamandır çalıştığını anlatan Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Bu gençlik merkezi, yatay mimarının modern örneklerinden biri olma özelliğine sahip. BM Gençlik Merkezi'nde yıllık olarak belirli dönemlerde BM ve uluslararası kurumlar için sunum ve toplantılar düzenlenecek. Merkez, uluslararası gençlik çatı organizasyonları için Uzantı Ofisi işlevi görecek. Farklı ülkelerden gençler, merkezin çatısı altında birbirinden farklı projelerde görev alacak."

Ağırbaş, BM Gençlik Merkezi'nin Türk ve dünya gençleri için politika ve eylem üretme merkezi gibi çalışacağını belirterek, merkezde diplomasi, insani konular, uluslararası ilişkiler ve uluslararası organizasyonları içeren eğitim çalışmaları, çalıştaylar ve konferanslar düzenleneceğini söyledi.

"İnsani Saha ve Mülteciler", "Katılım, Diplomasi ve Uluslararası Organizasyonlar", "Girişimcilik" ve "İnovasyon" olmak üzere dört ana başlık altında etkinliklerin düzenleneceğini anlatan Ağırbaş, merkezde ayrıca uluslararası gönüllülük, kariyer ve staj imkanları sunulacağını kaydetti.

"Erdoğan, gençlerin önünü her alanda açtı"

BM'nin tarihinde bu şekilde bir gençlik merkezinin ilk defa oluşturulacağının altını çizen Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yılki çağrısından sonra BM Genel Sekreteri Guterres'in olumlu yanıt vermesiyle süreci hızlandırdıklarını belirtti.

Ağırbaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız her alanda gençlerin önünü açtı. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da süreci yakından takip ediyor. Kendilerine gençlerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de gerçekleştirilen BM 73. Genel Kurulu açılışında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birleşmiş Milletler bünyesinde geleceğimiz olan gençlerimizle ilgili bir kuruluşa ihtiyaç bulunduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Gençlik Kuruluşu'nun bir an önce tesis edilmesini ve merkezinin de dünya tarihinin sembol şehirlerinden İstanbul olmasını teklif ediyoruz. İstanbul'da halen inşa edilmekte olan bir gençlik merkezini, bu kuruluşumuza tahsis edebiliriz."

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:37
  1. (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres
  2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. İstanbul BM Gençlik Merkezi
  5. Anadolu Ajansı

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