BM adaletsizliğe dikkat çekti! Pandimide zenginleşenden vergi alınsın önerisi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Kalkınma Finansmanı Forumu'nda yaptığı konuşmada, geçen sene dünyanın en zenginlerinin servetinde 5 trilyon dolarlık artış olduğuna dikkati çekti.

Kovid- 19 aşısına eşit erişim olmamasının ve aşı stokunun küresel maliyetinin 9 trilyon doları geçtiğinin tahmin edildiğini söyleyen Guterres, salgınla mücadele ile küresel krizin önüne geçilmesi için birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Guterres, hükümetlere pandemi sırasında zenginleşenlere "dayanışma" ya da "servet vergisi" uygulamasını gözden geçirme teklifinde bulundu.

Antonio Guterres ayrıca, G20 ülkelerinin yoksul ülkelerin borçlarını bu yıl sonuna kadar ertelemesinden memnuniyet duyduğunu ancak bu ertelemenin 2022'yi de kapsayacak şekilde daha fazla uzatılması gerektiğini söyledi.