  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gizliden gizliye neler olmuş neler! Gayrimeşru kızı Metin Akpınar'ın maskesini indirdi

Dilan Polat hakkında şok bilgi ortaya çıktı! O şirketler bakın kimin üzerine kayıtlı

Uğur Dündar cibiliyetinin gerektirdiği açıklamayı sonunda yaptı: 'Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs de o kadar bizden değildir'

Acele edilmeli mi, beklenmeli mi? Gram ve çeyrek de ateş hattında!

İkinci el oto satışı durdu mu? Araç fiyatları ucuzlar mı?

Türkiye'yi yakın takibe alan ABD ve İsrail şoka girebilir! Bayraktar TB3'ün menzili ortaya çıktı

İsrail yalaması BBC, fosfor bombasını duyunca yayını kesti!

Japonya, Güney Kore ve Çin bu zehri satın almak için Urfa'ya geldi! Litresi 10 milyon dolar, çılgınlar gibi alıyorlar

Kapalı otoparklara alınıyor mu? Elektrikli araçlar kolay mı yanıyor?

Arda Güler, Ancelotti'nin söylediklerine şaşırdı! Annesini aradı ve ağlayarak her şeyi anlattı
Dünya BM açıkladı! '50 bin hamile kadın temel sağlık hizmeti alamıyor!'
Dünya

BM açıkladı! '50 bin hamile kadın temel sağlık hizmeti alamıyor!'

Yeniakit Publisher
2023-10-16 19:39:00 - 2023-10-16 19:40:24
BM açıkladı! '50 bin hamile kadın temel sağlık hizmeti alamıyor!'

Birleşmiş Milletler Filistin Nüfus Fonu (UNFPA), Gazze Şeridi'nde temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan 50 bin hamile kadının bulunduğunu bildirdi.

UNFPA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının sağlık hizmeti alamadığı, bunlardan 5 bin 500'ünün Ekim ayı içinde doğum yapmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Gazze'deki hamile kadınların, acil sağlık bakımı ve korumaya ihtiyaç duydukları vurgulandı.

Öte yandan Fon'un yöneticisi Dominic Allen da medyaya yaptığı açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin saldırılar nedeniyle hassas bir durumda ve çöküşün eşiğinde olduğuna dikkat çekti.

"Son derece endişe duyduğumuz bu hamile kadınların gidecek hiçbir yeri yok" diyen Allen, "hayal edilemeyecek" zorluklarla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Allen, "Hamileliğin son aşamalarını ve doğumdan önceki son üç ayını, olası komplikasyonlarla, kıyafetsiz, hijyen ve destek olmadan, ertesi gün, bir saat sonra veya belki de bir dakika sonra başlarına ne geleceğini bilmeden geçirdiğinizi hayal edin." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'deki hastanelerden gelen hikayelerin "korkunç" olduğunu aktaran Allen, Gazze'deki doğum hastanesindeki ebelerden birinin kendisine, saldırının başlangıcından bu yana bazı ebelerin doğum nedeniyle yardım sağlamak için doğumhaneye bile ulaşamadığını söylediğini aktardı.

Allen, "Yardım ve insani yardım malzemelerinin Gazze'ye geçmesine izin verilmesi" gerektiğini vurgulayarak, "İnsani koridorun açılması ve insani hukuka uyulması gerekiyor. Bu nedenle hamile kadınların hayat kurtaran bu sağlık hizmetlerinden faydalanması gerekiyor." dedi.

Kassam Tugayları'ndan çok sert açıklama! 'Gazze'ye ayak bastığınız an...'
Kassam Tugayları'ndan çok sert açıklama! 'Gazze'ye ayak bastığınız an...'

Gündem

Kassam Tugayları'ndan çok sert açıklama! 'Gazze'ye ayak bastığınız an...'

Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var
Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var

Dünya

Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var

Gazze'den yürek yakan manzara! Toplu mezarlar açılmaya başlandı
Gazze'den yürek yakan manzara! Toplu mezarlar açılmaya başlandı

Dünya

Gazze'den yürek yakan manzara! Toplu mezarlar açılmaya başlandı

İsrail'den Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı!
İsrail'den Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı!

Dünya

İsrail'den Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı!

Gazze kuruyor! İçme suyu kalmadı!
Gazze kuruyor! İçme suyu kalmadı!

Dünya

Gazze kuruyor! İçme suyu kalmadı!

7 Ekim öncesi ve sonrası Gazze! Soyun kurusun İsrail!
7 Ekim öncesi ve sonrası Gazze! Soyun kurusun İsrail!

Medya

7 Ekim öncesi ve sonrası Gazze! Soyun kurusun İsrail!

Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım! Türkiye kararı: Türkiye Gazzeli sivillerin için harekete geçti
Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım! Türkiye kararı: Türkiye Gazzeli sivillerin için harekete geçti

Gündem

Türkiye'den Gazze'ye insanı yardım! Türkiye kararı: Türkiye Gazzeli sivillerin için harekete geçti

Sen de Gazze'ye desteğini göster: Bu akşam saat 21.00'de
Sen de Gazze'ye desteğini göster: Bu akşam saat 21.00'de

Gündem

Sen de Gazze'ye desteğini göster: Bu akşam saat 21.00'de

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23