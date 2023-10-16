BM açıkladı! '50 bin hamile kadın temel sağlık hizmeti alamıyor!'

UNFPA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının sağlık hizmeti alamadığı, bunlardan 5 bin 500'ünün Ekim ayı içinde doğum yapmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Gazze'deki hamile kadınların, acil sağlık bakımı ve korumaya ihtiyaç duydukları vurgulandı.

Öte yandan Fon'un yöneticisi Dominic Allen da medyaya yaptığı açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin saldırılar nedeniyle hassas bir durumda ve çöküşün eşiğinde olduğuna dikkat çekti.

"Son derece endişe duyduğumuz bu hamile kadınların gidecek hiçbir yeri yok" diyen Allen, "hayal edilemeyecek" zorluklarla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Allen, "Hamileliğin son aşamalarını ve doğumdan önceki son üç ayını, olası komplikasyonlarla, kıyafetsiz, hijyen ve destek olmadan, ertesi gün, bir saat sonra veya belki de bir dakika sonra başlarına ne geleceğini bilmeden geçirdiğinizi hayal edin." ifadelerini kullandı.

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Gazze'deki hastanelerden gelen hikayelerin "korkunç" olduğunu aktaran Allen, Gazze'deki doğum hastanesindeki ebelerden birinin kendisine, saldırının başlangıcından bu yana bazı ebelerin doğum nedeniyle yardım sağlamak için doğumhaneye bile ulaşamadığını söylediğini aktardı.

Allen, "Yardım ve insani yardım malzemelerinin Gazze'ye geçmesine izin verilmesi" gerektiğini vurgulayarak, "İnsani koridorun açılması ve insani hukuka uyulması gerekiyor. Bu nedenle hamile kadınların hayat kurtaran bu sağlık hizmetlerinden faydalanması gerekiyor." dedi.