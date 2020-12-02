  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM 3-4 Aralık'ta "Kovid-19" zirvesi düzenleyecek
Aktüel

BM 3-4 Aralık'ta "Kovid-19" zirvesi düzenleyecek

Özel sektör temsilcileri, STK'ler, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren bilim insanları ve ilaç firmalarının da katılacağı zirvede, 50'den fazla devlet başkanı, 39 hükümet başkanı ve 40'a yakın bakanın konuşma yapması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:29:29 -
BM 3-4 Aralık'ta "Kovid-19" zirvesi düzenleyecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 3-4 Aralık'ta dünya liderlerinin sanal olarak katılacağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, salgınla mücadele, aşı ve sosyoekonomik iyileşmenin ele alınacağı bir zirve düzenleyecek.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın başkanlık edeceği zirveye, dünya liderleri sanal olarak katılacak.

Zirvenin 2. gününde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir sunum yapacak.

Özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren bilim insanları ve ilaç firmalarının da katılacağı zirvede, 50'den fazla devlet başkanı, 39 hükümet başkanı ve 40'a yakın bakanın konuşma yapması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu
Medya

Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu

Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alptekin; 'Hayat arkadaşımı gerçek..
Kozlar Türkiye'nin eline geçti! İran mecbur kalacak
Ekonomi

Kozlar Türkiye'nin eline geçti! İran mecbur kalacak

Türkiye ile Azerbaycan Nahçıvan'dan Türkiye'ye uzanacak yeni bir enerji hattı kurmayı planlıyor. Bu hat ile birlikte Türkiye İran'dan aldığı..
Millet İttifakı'nda derin çatlak! CHP'li adaya oy vermediler
Siyaset

Millet İttifakı'nda derin çatlak! CHP'li adaya oy vermediler

Menemen Belediyesi’nde 15 CHP ve 3 İYİ Parti Meclis üyesinin bulunduğu Millet İttifakı seçimde fire verdi. İYİ Partili 3 Meclis üyesi, AK Pa..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay