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Dünya BM: 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü
Dünya

BM: 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen dünyada bu yıl 3 bin 174 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ancak "kayıt dışı gemi kazaları" nedeniyle bu sayının çok daha yüksek olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:01:00 -
BM: 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü

Birleşmiş Milletler (BM) göç örgütü IOM Sözcüsü Paul Dillon, BM Cenevre Ofisi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Dillon, "Kovid-19 salgınının dünya çapında getirdiği 90.000'den fazla seyahat ve hareket kısıtlamasına rağmen, on binlerce çaresiz insan çöllerde, ormanlarda ve denizlerde tehlikeli yolculuklara çıkmaya devam ediyor." Dedi.

2019 yılında dünya genelinde 5 bin 327 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini hatırlatan Dillon, söz konusu sayının bu yıl 3.174'e düşmesine rağmen gerçek sayının "kayıtsız gemi kazaları" nedeniyle çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Dillon, İspanya'nın Kanarya Adaları rotasında 2018'de 45, 2019'da 210 ve bu yıl 593 düzensiz göçmen olduğuna dikkat çekti.

"Bu sayıların her birinin ardından aileler bir baba, anne, kız veya oğlunun yasını tutuyor." Dillon, salgın nedeniyle "eşi görülmemiş" kısıtlamalara rağmen düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına devam ettiğini söyledi.

Dillon, düzensiz göçmenlere “güvenli, öngörülebilir ve yasal geçiş seçenekleri” sunulması gerektiğini vurguladı.

Dillon, organizasyona göre bu yıl en az 14 "kayıtsız (görünmez) gemi enkazı" yaşandığını, bu gemilerde 600'den fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini ve bu rakamın 2020'deki toplam sayıya dahil edilmediğini söyledi.

Dillon, bu yıl Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 1773 düzensiz göçmenin ve ABD-Meksika sınırında 381 kadın, erkek ve çocuğun öldüğünü bildirdi.

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