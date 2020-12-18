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Aktüel BM: 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü
Aktüel

BM: 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü

Düzensiz göçmenlerin 1773'ü Avrupa'ya gelirken yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:00:39 -
BM: 2020'de Kovid-19 salgınına rağmen göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü

CENEVRE (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen dünyada bu yıl 3 bin 174 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ancak "kayıt dışı gemi kazaları" nedeniyle bu sayının çok daha yüksek olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü olan IOM Sözcüsü Paul Dillon, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Dillon, "Dünya çapında Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan 90 binden fazla seyahat ve hareket kısıtlamasına rağmen, çaresiz durumdaki on binlerce insan çöl, orman ve denizlerdeki tehlikeli yolculuklara çıkmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

2019'da dünya genelinde 5 bin 327 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini anımsatan Dillon, bu yıl söz konusu sayının 3 bin 174'e düşmesine rağmen "kayıt dışı gemi kazaları" nedeniyle gerçek rakamın çok daha yüksek olduğuna işaret etti.

- Bu yıl en az 14 "kayıt dışı gemi kazası"

Dillon, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları rotasında 2018'de 45, 2019'da 210, bu yıl ise 593 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

"Bu sayıların her birinin ardından ailelerin bir babanın, annenin, kızın veya oğlunun kaybının yasını tutuyor." diyen Dillon, salgın nedeniyle "eşi benzeri görülmemiş" kısıtlamalara rağmen düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına devam ettiğinin altını çizdi.

Dillon, düzensiz göçmenler için "güvenli, öngörülebilir ve yasal geçiş seçenekleri" sunulması gerektiğini vurguladı.

Örgüte göre bu yıl en az 14 "kayıt dışı (görünmez) gemi kazası" gerçekleştiğini aktaran Dillon, bu gemilerde 600'den fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini, bu rakamın ise 2020'deki toplam rakamın içinde yer almadığını kaydetti.

Dillon, bu yıl Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 1773 düzensiz göçmenin ve ABD-Meksika sınırında da 381 kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

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