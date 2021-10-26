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Dünya BM 2020’de İran’da idam edilen kişi sayısını açıkladı
Dünya

BM 2020’de İran’da idam edilen kişi sayısını açıkladı

İran'da geçen yıl, aralarında 4 çocuk mahkumun da bulunduğu 250 kişinin idam edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 10:43:00 -
BM 2020’de İran’da idam edilen kişi sayısını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İran Özel Raportörü Cavid Rehman, BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesinde yaptığı konuşmada, İran'ın idam cezasını "endişe verici düzeyde" uygulamaya devam ettiğini belirtti.

İran'ın 2020’de 4'ü çocuk, 250'den fazla mahkumu idam ettiğini kaydeden Rehman, bu yıl da 9'u kadın, 1'i çocuk 230 kişinin gizlice idam edildiğini bildirdi.

Rehman, son raporunda İran'ın idam cezasını uygulamada kullandığı gerekçelerle ilgili "belirsiz ulusal güvenlik suçlamaları" gibi ciddi endişelere vurgu yaptığını ifade ederek İran'ın "en temel güvenlik önlemlerinin bile bulunmadığı kusurlu yargı süreçlerine" sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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