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Gündem Bloomberg’den Türkiye yorumu: Erdoğan’ın o tavrıyla uyumlu
Gündem

Bloomberg’den Türkiye yorumu: Erdoğan’ın o tavrıyla uyumlu

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, son dönemde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili bir haber yayınladı. Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer Ankara'nın ve Erdoğan'ın plan ve isteklerini sıraladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:12:00 -
Bloomberg’den Türkiye yorumu: Erdoğan’ın o tavrıyla uyumlu

 

 

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Kiev-Moskova hattında yaşanan gerilimle ilgili bir haber yayınlarken, her iki tarafla da iyi ilişkiler geliştiren Türkiye’nin pozisyonunu değerlendirdi…

Bloomberg’e konuşan üst düzey Türk yetkililer Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi gibi bir senaryoda, Türkiye’nin Kiev yönetimine SİHA satmasına rağmen Rusya ile karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, Türkiye’nin Ukrayna ve Washington ile koordineli adımlar atmadığını ve kendi çıkarları için bağımsız bir duruş sergilediğini ifade etti.

Bloomberg, “Yetkili, NATO’nun ABD’den sonraki en büyük ordusuna sahip Türkiye’nin Rusya’ya karşı çıkmasındaki bu isteksizliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikadaki tavrıyla uyumlu olduğunu söyledi. Yetkiliye göre Erdoğan, Libya’dan Suriye’ye ve Kafkaslara Türkiye’nin çıkarını korumak istiyor çünkü bu bölgelerde Moskova karşı tarafta yer alıyor” ifadelerine yer verdi.

 

 

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