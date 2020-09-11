Bloomberg'den dikkat çeken yazı: Artık susmalı! Macron'un Erdoğan'a gücü yetmez

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını kabullenemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nden açık bir şekilde Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Macron, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de artık ortak değildir. Başkan Erdoğan'ın yönetimine karşı açık ve kararlı olmalıyız" diyerek haddini ve boyunu aşan sözler sarfetti.

"Erdoğan'a gücü yetmez"

Macron'un bu küstah çıkışı sonrası Bloomberg'ten dikkat çeken bir yazı geldi. Bobby Gosh imzasıyla yayınlanan yazıda "Emmanuel Macron için gerçeklikle karşılaşma vakti hızla yaklaşıyor. Fransız Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki kriz üzerinden bir kez daha sözleriyle Türk mevkidaşına saldırıyor. Ancak bu sözleri Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek ve Macron, ekonomi sopasını göstermek için uluslararası alanda destekçi toplamaya çalışacak. Türkiye'ye karşı askeri bir adım atma girişimleri ise çok daha zor olacak" ifadelerine yer verildi.

Macron'un sözlerinin artık etkisini kaybettiği belirtilen yazıda "Perşembe günü Korsika'da MED7 (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta) liderlerinin toplantısında Macron, Avrupa ülkelerine 'Türkiye'nin provokasyonlarına karşı kırmızı çizgi oluşturmaları' çağrısında bulundu. Ancak bunu daha önce de duymuştuk. Öyle ki sadece birkaç hafta önce, Macron bu kırmızı çizgileri çoktan çizdiğini söylemiş; 'Türkiye'nin kelimelerden değil eylemlerden anladığını' savunmuştu. Bugüne kadar askeri tatbikatlara katılmak ya da zirveler organize etmek gibi eylemleri ise, sadece Ankara tarafından daha da küçümsenmesine yol açtı." denildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, Macron'un son sözlerine sert bir cevap verdiği hatırlatılan yazıda şöyle denildi:

"Türkiye'nin geçen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile birlikte "Akdeniz Fırtınası" adını verdiği bir askeri tatbikat yaptığı belirtiliyor ve bunun Macron'a iki seçenek bıraktığını söyledi: Çıtayı yükseltmek ya da susmak."

Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada "Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır. Aslında Macron'un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur. Zira tüm dünyada serbestçe at koşturdukları günler geride kalmıştır. Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron iç acısıyla her gün fütursuzca Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

"Fransa NATO'nun desteğini bekleyemez"

Macron'un bölgeye daha fazla savaş gemisi göndermesinin de sonuç vermeyeceği ve Türkiye'nin asla geri adım atmayacağı aktarılan yazıda "Fransa böyle bir adım için, bir müttefike karşı diğer NATO müttefiklerinin desteğini de bekleyemez. ABD her ne kadar Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uzun yıllardır uyguladığı silah ambargosunu yumuşatmış olsa da, Trump'ın Erdoğan'a karşı daha sert önlemler alması pek mümkün görünmüyor. Macron Erdoğan'a karşı sert tenkitlerine devam edebilir, ancak bunların karşılığı da gittikçe etkisini yitiriyor. Yunanlar ve Kıbrıslı Rumlar yakında Fransa'nın 'birlik ve beraberlik' söyleminden sıkılmaya başlayacak. Ankara ise, Paris'le laf dalaşından keyif almaya bile başlayabilir." denildi.

"Macron konuşmayı Merkel'e bırakmalı"

Almanya'nın Türkiye ve Yunanistan arasındaki soruna çözüm bulmaya çalıştığı belirtilen yazıda şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Almanya şu an Avrupa Birliği'nin (AB) dönemsel başkanı, Başbakan Angela Merkel ise Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime müzakereyle sonuç bulmaya çabalıyor. Her ne kadar AB, Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulunsa da; Merkel'in bunları uygulamaya sokması pek mümkün görünmüyor.

Kendisi barışçıl çözüm için çabalarken Macron'un kılıç şıngırdatması, Merkel'in pozisyonuna pek uymuyor. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da askeri tatbikatların çözüme yardımcı olmadığını açıkça söyledi.

Korsika'da 6 başka Avrupa lideri olsa da, Türkiye'yi sindirmek isteyen tek büyük güç Fransa. Üstelik Macron'un ilgilenmesi gereken başka krizler de var. Ülkede koronavirüs vakaları endişe verici şekilde artıyor, pandemiyle etkili şekilde mücadele edemediği eleştirileri yapılıyor.

Bu şartlar altında Macron Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar konusundaki sözlü savaşına bir son vermeli ve konuşmayı Alman Başbakan'a bırakmalı."