Bloomberg HT muhabiri fena yakalandı

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sararken, bazı medya grupları yalan haber üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. Depremden etkilenen bölgelerde yürütülen faaliyetleri görmezden gelen Bloomberg HT muhabiri Cemre Nur Karaca, yalan habere ve skandal bir paylaşıma imza attı.

Hepsi yalan çıktı

Bloomberg HT Muhabiri Cemre Nur Karaca deprem bölgesinde yaptığı yayında depremzede vatandaşları ısrarla devleti kötülemek için yönlendirdi.

Yaptığı yayın sonrasında Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Karaca, "Adı Belinay daha 11 yaşında. Gaziantep Nurdağı'na bağlı Keçikuyu köyünde yaşıyor. 3 ablasının cansız bedeninİ çıkarmışlar o enkazlardan. Okula gidemiyor, sağlıklı beslenemiyor çaresizce konteyner bekliyor. Depremden 1 ay geçmiş hala adım atan yok." ifadelerini kullandı.

Belinay: Hepsi yanlış

Belinay isimli küçük kızı provokasyonuna alet etmek isteyen Karaca'nın yaptığı paylaşımın tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

A Haber mikrofonlarına konuşan küçük Belinay, "Bir tane kadın böyle bir yerde dur bende senin fotoğrafını çekeyim dedi. İşte beni paylaşmışlar, yalan yanlış şeyler. Yaşımı bile yanlış yazmışlar. Ben 11 yaşında değilim ben 8 yaşındayım. Çok yanlış şeyler yazmışlar. Benim ablam ölmedi. Ben okuyorum çok yanlış yazmışlar. Bir de benim sağlıksız beslendiğimi yazmışlar. Hepsi yanlış hepsi yanlış." tepkisini gösterdi.

Paylaşımlarını sildi

Ailenin tepki dolu açıklamaları sonrası algı çalışması ortaya çıkan Bloomberg HT Muhabiri Cemre Nur Karaca paylaşımını hemen ortadan kaldırdı.

Kaynak: SABAH