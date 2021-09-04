Blinken'den Katar ve Almanya'ya kritik ziyaret! Gündem Afganistan

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'dan tahliye edilen çok sayıda kişiye geçici olarak ev sahipliği yapan Katar ve Almanya'yı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, 5-8 Eylül tarihlerinde sırasıyla Katar ve Almanya'ya gidecek.

6 Eylül'de Doha'daki temaslarına başlayacak olan Blinken, Afganistan'dan tahliye edilen çok sayıda ABD'li ve Afgan'a ev sahipliği yapan Katar'da üst düzey yetkililerle bir araya gelecek ve iki ülke arasındaki iş birliklerini masaya yatıracak.

8 Eylül'de Almanya'da temaslarda bulunacak olan Blinken'ın hem mevkidaşı ile görüşmesi hem de Ramstein Hava Üssü'nü ziyaret ederek orada bulunan geçici konuklarla görüşmesi bekleniyor.

Katar ile Almanya, ABD'nin Afganistan'dan Amerikalılar ile Afganları tahliyesi sürecinde bu kişilerin geçici konaklayacağı ülkeler arasında yer almıştı.