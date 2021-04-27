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Dünya Blinken'dan tansiyon yükseltecek ziyaret
Dünya

Blinken'dan tansiyon yükseltecek ziyaret

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken, ABD Başkanı Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Blinken'i önümüzdeki ay Ukrayna'ya göndereceği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 02:38:00 -
Blinken'dan tansiyon yükseltecek ziyaret

CNN'de yer alan habere göre Ukrayna hükümetinden bir kaynak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki ay Ukrayna'ya bir ziyaret düzenleyeceğini ifade etti.

Blinken, göreve başlamasından bu yana Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile bu ayın başlarında Brüksel'de düzenlenen toplantı da dahil olmak üzere birkaç kez görüşmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rus lidere üçüncü bir ülkede zirve düzenlemeyi teklif etmişti.

CNN'e konuşan yetkililer, Biden'ın Putin ile yaz aylarının başlarında gerçekleştirmesi muhtemel görüşme öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geleceği görüşünü paylaştı.

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