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Dünya Blinken Trump'a hak verdi
Dünya

Blinken Trump'a hak verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tarzı yanlış olsa bile Eski Başkan Donald Trump'ın Çin'e yaklaşımının doğru olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 04:22:00 -
Blinken Trump'a hak verdi

Amerikan CNN televizyonunda Wolf Blitzer'in sorularını yanıtlayan Blinken, gerek iş birliği gerek rekabet, gerekse hasım ilişkisi olsun, ABD'nin Çin ile ilişkilerini güçlü bir pozisyondan kurması gerektiğini söyledi.

Çin ile ilişkileri değinen Blinken, Eski Başkan Trump'a yönelik de bir değerlendirmede bulundu.

Blinken, "Başkan Trump'a adil olmak gerekirse, Çin'e karşı sert yaklaşımı doğruydu. Doğru olan buydu. Bunu yapma şekli yanlıştı ama temel prensip doğruydu." dedi.

ABD'li bakan, Çin ile güçlü bir pozisyondan ilişki kurmak için de Washington'un ittifaklarını güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin çekildiği, angajman kurmayı bıraktığı ülkelere Çin'in yerleştiğini belirten Blinken, şöyle devam etti:

"Sincan bölgesinde Uygurların hakları ihlal edildiğinde veya Hong Kong'da demokrasi suiistimal edildiğinde bizim askeri olarak muhtemel bir saldırıyı caydıracak şekilde konumlanmış olmamız, etkili bir şekilde rekabet edebilmemiz için insanımıza yatırım yapmamız gerekir. Tüm bunları yaparsak ve tüm bunlar bizim kontrolümüzde olduğunda, Çin ile güçlü bir pozisyondan ilişki kurabiliriz."

Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin insan hakları ve demokrasiyi ABD dış politikasının merkezine oturtacağını da dile getirerek, Uygurların haklarının ihlal edilmesine ilişkin ABD'nin diğer ülkelerle ortak hareket edeceğini belirtti.

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