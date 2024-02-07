  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni işi belli oldu ‘Ben kemal felsefeye başladım’

Bakan Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! “Haziran ayında başlayacak” deyip bombayı patlattı

‘Adam’ bulamayan CHP köşeye sıkıştı! Lütfü’ye yol göründü

İngiltere ile ABD arasında İsrail kavgası! The Guardian ve CNN birbirine girdi... "Gazeteciliğin kötüye kullanımı..."

Ancelotti'nin Arda Güler itirafı İspanya'yı salladı! Kulağına maalesef sessizce her şeyi fısıldadı

‘Dolar 100 lira olsa’ örneği çok konuşulur! Muharrem İnce’den CHP’ye ‘yavşak’lı cevap

Erdoğan'dan CHP ve Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti

İşte Malezya'ya 20 yıllık sistemlerini değiştirten o Tük füzesi! ABD'li rakibi Javelin'den katbekat iyi

Alpay Özalan Tarkan’ı fena bozdu! Yalancı menfaatçi köstebek…

Deprem sonrası inceleme yapan uzmanlar şaşkın! Kolondan tencere çıktı!
Dünya Blinken, Orta Doğu turunda: Mısır ve Katar ülkesine temaslar: El Sisi ile görüştü! 'Anlaşma elzem'
Dünya

Blinken, Orta Doğu turunda: Mısır ve Katar ülkesine temaslar: El Sisi ile görüştü! 'Anlaşma elzem'

Yeniakit Publisher
2024-02-07 18:27:00 - 2024-02-07 19:09:51
Blinken, Orta Doğu turunda: Mısır ve Katar ülkesine temaslar: El Sisi ile görüştü! 'Anlaşma elzem'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turuna devam ediyor: Tel Aviv'de ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuk yaptığı anlaşmayla ilgili temaslar bulunması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim’de İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana 5’inci Orta Doğu gezisine devam ediyor. Blinken dün Mısır ve Katar’da temaslarda bulunmasının arasından Tel Aviv’e geçti. ABD Dışişleri Bakanı’nın ilk ziyareti ise Riyad’a olmuştu.

Dün Riyad’ın ardından Mısır’a giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüştü. Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde Gazze'de ateşkes sağlanması, tutukluların takası ve Gazze Şeridi'ndeki insani acıların sona erdirilmesi için yardım girişi konularının ele alındığı belirtildi.

Kahire’deki temaslarının ardından Katar’a giden ABD Dışişleri Bakanı, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile görüştü. Katar Başbakanı, Blinken ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Hamas’ın ateşkes ve rehine anlaşması konusunda “genel olarak olumlu” yanıt verdiğini aktardı ancak ayrıntı vermedi.

"Anlaşma elzem"

Blinken, Hamas'ın Katar, Mısır ve ABD'nin aracılık ettiği teklife verdiği yanıtın İsrailli yetkililerle paylaşıldığını söyledi. Orta Doğu'ya 5’inci kez gelen Blinken, Çarşamba günü ülkeyi ziyaret ettiğinde İsrail yetkilileriyle bu yanıtı görüşeceğini söyledi.

Salı günü Doha'da gazetecilere konuşan Blinken, anlaşmanın "elzem" olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Hâlâ yapılması gereken çok iş var. Ancak bir anlaşmanın mümkün ve hatta gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz ve bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz"

Blinken, El Sani ile fotoğrafını X platformundan paylaşarak “Katar'ın ortaklığını ve arabuluculuk konusundaki vazgeçilmez rolünü takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı. Hamas ise yaptığı açıklamada liderlerinin "kapsamlı ateşkes anlaşmasını ... olumlu bir ruhla" gözden geçirdiklerini, anlaşmanın yardım ve barınma, yeniden inşa, 17 yıldır süren kuşatmanın kaldırılması ve "esir değişimi" sürecinin tamamlanmasıyla ilgili ayrıntıları içerdiğini söyledi.​​Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Hamas'ın anlaşmaya verdiği yanıtın arabuluculuk sürecine dahil olan tüm taraflarca incelendiği belirtildi.

Ofis, "Hamas'ın cevabı Katarlı arabulucu tarafından Mossad'a iletildi. Başbakanlık ofisinden Salı günü yapılan açıklamaya göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'dan gelen yanıtın ayrıntıları müzakerelerde yer alan yetkililer tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor” açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dört aydır devam eden Gazze savaşında bir ateşkes sağlamaya çalışırken dün gece saatlerinde Tel Aviv’e vardı. Blinken’ın burada ABD, Mısır ve Katar’ın arabuluculuk yaptığı anlaşmayla ilgili temaslar bulunması bekleniyor.

Türkiye'nin KARAOK'u hikayesi artık geliyor! 'ABD'li Javelin'e ciddi rakip olacak'! Dünyaya cevap verdi
Türkiye'nin KARAOK'u hikayesi artık geliyor! 'ABD'li Javelin'e ciddi rakip olacak'! Dünyaya cevap verdi

Teknoloji

Türkiye'nin KARAOK'u hikayesi artık geliyor! 'ABD'li Javelin'e ciddi rakip olacak'! Dünyaya cevap verdi

Evde bakım maaşı! Evde bakım aylığına ne kadar zam geldi, ne kadar, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller
Evde bakım maaşı! Evde bakım aylığına ne kadar zam geldi, ne kadar, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller

Ekonomi

Evde bakım maaşı! Evde bakım aylığına ne kadar zam geldi, ne kadar, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller

Karadeniz bölgesinde müthiş keşif: Hayalet ağ ararken bulundu! 50 metre derinlik ve 53 metre uzunluğunda
Karadeniz bölgesinde müthiş keşif: Hayalet ağ ararken bulundu! 50 metre derinlik ve 53 metre uzunluğunda

Aktüel

Karadeniz bölgesinde müthiş keşif: Hayalet ağ ararken bulundu! 50 metre derinlik ve 53 metre uzunluğunda

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23