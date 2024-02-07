Blinken, Orta Doğu turunda: Mısır ve Katar ülkesine temaslar: El Sisi ile görüştü! 'Anlaşma elzem'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim’de İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana 5’inci Orta Doğu gezisine devam ediyor. Blinken dün Mısır ve Katar’da temaslarda bulunmasının arasından Tel Aviv’e geçti. ABD Dışişleri Bakanı’nın ilk ziyareti ise Riyad’a olmuştu.

Dün Riyad’ın ardından Mısır’a giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüştü. Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde Gazze'de ateşkes sağlanması, tutukluların takası ve Gazze Şeridi'ndeki insani acıların sona erdirilmesi için yardım girişi konularının ele alındığı belirtildi.

Kahire’deki temaslarının ardından Katar’a giden ABD Dışişleri Bakanı, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile görüştü. Katar Başbakanı, Blinken ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Hamas’ın ateşkes ve rehine anlaşması konusunda “genel olarak olumlu” yanıt verdiğini aktardı ancak ayrıntı vermedi.

"Anlaşma elzem"

Blinken, Hamas'ın Katar, Mısır ve ABD'nin aracılık ettiği teklife verdiği yanıtın İsrailli yetkililerle paylaşıldığını söyledi. Orta Doğu'ya 5’inci kez gelen Blinken, Çarşamba günü ülkeyi ziyaret ettiğinde İsrail yetkilileriyle bu yanıtı görüşeceğini söyledi.

Salı günü Doha'da gazetecilere konuşan Blinken, anlaşmanın "elzem" olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

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"Hâlâ yapılması gereken çok iş var. Ancak bir anlaşmanın mümkün ve hatta gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz ve bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz"

Blinken, El Sani ile fotoğrafını X platformundan paylaşarak “Katar'ın ortaklığını ve arabuluculuk konusundaki vazgeçilmez rolünü takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı. Hamas ise yaptığı açıklamada liderlerinin "kapsamlı ateşkes anlaşmasını ... olumlu bir ruhla" gözden geçirdiklerini, anlaşmanın yardım ve barınma, yeniden inşa, 17 yıldır süren kuşatmanın kaldırılması ve "esir değişimi" sürecinin tamamlanmasıyla ilgili ayrıntıları içerdiğini söyledi.​​Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Hamas'ın anlaşmaya verdiği yanıtın arabuluculuk sürecine dahil olan tüm taraflarca incelendiği belirtildi.

Ofis, "Hamas'ın cevabı Katarlı arabulucu tarafından Mossad'a iletildi. Başbakanlık ofisinden Salı günü yapılan açıklamaya göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'dan gelen yanıtın ayrıntıları müzakerelerde yer alan yetkililer tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor” açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dört aydır devam eden Gazze savaşında bir ateşkes sağlamaya çalışırken dün gece saatlerinde Tel Aviv’e vardı. Blinken’ın burada ABD, Mısır ve Katar’ın arabuluculuk yaptığı anlaşmayla ilgili temaslar bulunması bekleniyor.