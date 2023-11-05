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Gündem Blinken Bağdat'ta çelik yelekle görüntülendi!
Gündem

Blinken Bağdat'ta çelik yelekle görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 22:43:00 - 2023-11-05 23:39:18
Blinken Bağdat'ta çelik yelekle görüntülendi!

Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Ürdün ziyaretlerinin ardından sürpriz ziyaretlerine devam eden Blinken Irak'a gitti. Blinken Bağdat'ta çelik yelekle görüntülendi.

Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Blinken, beklenmeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ziyaretinin ardından yine sürpriz bir şekilde Irak’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Bağdat Uluslararası Havaalanı'na inen Blinken’ın çelik yelek giydiği ve askeri helikopterle Yeşil Bölge'ye gittiği aktarıldı. Sudani ile görüşmesi öncesi Bliken’ın ABD’nin Irak büyükelçisinden ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Çelik yelekle görüntülendi!

Öte yandan Irak'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, başkent Bağdat'ta çelik yelek ile görüntülendi.

Blinken’ın Irak’ın ardından Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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