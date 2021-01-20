B.Leverkusen Dortmund'a diz çöktürdü

Bundesliga'nın 17. haftasında Leverkusen sahasında Dortmund'u konuk etti.

Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Leverkusen 14. dakikada Moussa Diaby ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

67. dakikada Julian Brandt, Dortmund'u 1-1'lik beraberliğe taşıdı ancak bu gol puan için yeterli olmadı. Leverkusen 81. dakikada Florian Wirtz'in golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Bu sonucun ardından Leverkusen dört maçlık galibiyet özlemini dindirdi ve puanını 32'ye yükseltti. Dortmund ise 29 puanda kaldı.