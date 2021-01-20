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Spor B.Leverkusen Dortmund'a diz çöktürdü
Spor

B.Leverkusen Dortmund'a diz çöktürdü

Bundesliga'da Borussia Dortmund'u 2-1 yenen Leverkusen, ligdeki 4 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 02:54:00 -
B.Leverkusen Dortmund'a diz çöktürdü

Bundesliga'nın 17. haftasında Leverkusen sahasında Dortmund'u konuk etti.

Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Leverkusen 14. dakikada Moussa Diaby ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

67. dakikada Julian Brandt, Dortmund'u 1-1'lik beraberliğe taşıdı ancak bu gol puan için yeterli olmadı. Leverkusen 81. dakikada Florian Wirtz'in golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Bu sonucun ardından Leverkusen dört maçlık galibiyet özlemini dindirdi ve puanını 32'ye yükseltti. Dortmund ise 29 puanda kaldı.

 

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