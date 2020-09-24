BKM kitap 2015 yılından itibaren web sitesi üzerinden Türkiye’nin birçok yerine satış yapmaya başlamıştır.

BKM Kitap sitesine nasıl üye olunur?

BKM kitap sitesine üye olup çeşitli kitapları online olarak satın almak için dilerseniz üye olabilir işlemlerinizi daha kolay yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle bkmkitap.com adresine giriş yapın. Açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan “Üye ol” seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan özel bilgiler formunu doldurduktan sonra üyelik işlemini tamamlamış olursunuz.

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BKM Kitap sitesinde hangi ürünler var?

BKM Kitap online satış sitesinde çocuk kitapları, eğitim kitapları, okuma kitapları gibi kitap çeşitlerinin yanı sıra giyim, hediyelik ürünler, aksesuar, elektronik ürünleri gibi binlerce farklı ürün bulunmaktadır.

BKM Kitap alışverişlerinde kapıda ödeme seçeneğinde ek ücret var mıdır?

BKM Kitap’ta Siparişinizi oluşturduktan sonra ‘’kapıda ödeme’’ seçeneğini işaretlediğinizde gerekli bilgiler ekranınızda gelmektedir. Kapıda ödeme bedeli sipariş ve kargo tutarı haricinde 7 TL tutarındadır.

BKM Kitap şubeleri nerelerdedir?

BKM Kitap İstanbul yolu şubesi

İstanbul Caddesi No:323/C (METRO AVM)Fatih / Osmangazi / Bursa / Türkiye

BKM Heykel şubesi

Kayhan Mah. İnönü Cad. No:134 Sönmez İş MerkeziHeykel / Osmangazi / Bursa / Türkiye

BKM FSM Şubesi

Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:201FSM Bulvarı / Nilüfer / Bursa / Türkiye

BKM Kitap Özlüce Şubesi

29 Ekim Mahallesi, 16120Özlüce / Nilüfer / Bursa / Türkiye

BKM Kitap müşteri hizmetleri numarası nedir?

BKM Kitap müşteri hizmetlerine 0850 255 0 256 nolu hattan ulaşabilirsiniz

BKM Kitap sosyal medya hesapları

facebook.com/bkmkitapcom

twitter.com/bkmkitap

instagram.com/bkmkitapcom

youtube.com/channel/UCFQlCvdPJIYYkR54S2jD2sg

BKM Kitap Mobil Uygulaması

BKM Kitap Mobil Uygulamasını Google Play’dan indirerek satın alma işlemlerinizi kolaylıkla yapmanız mümkün.

BKM KİTAP MOBİL UYGULAMASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN