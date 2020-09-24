BKM Kitap
BKM Kitap online sitesi, BKM Kitap sahibi kimdir? BKM kitap hangi ürünler var? BKM Kitap şubeleri gibi detaylar haberimizde.
BKM kitap 2015 yılından itibaren web sitesi üzerinden Türkiye’nin birçok yerine satış yapmaya başlamıştır.
BKM Kitap sitesine nasıl üye olunur?
BKM kitap sitesine üye olup çeşitli kitapları online olarak satın almak için dilerseniz üye olabilir işlemlerinizi daha kolay yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle bkmkitap.com adresine giriş yapın. Açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan “Üye ol” seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan özel bilgiler formunu doldurduktan sonra üyelik işlemini tamamlamış olursunuz.
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BKM Kitap sitesinde hangi ürünler var?
BKM Kitap online satış sitesinde çocuk kitapları, eğitim kitapları, okuma kitapları gibi kitap çeşitlerinin yanı sıra giyim, hediyelik ürünler, aksesuar, elektronik ürünleri gibi binlerce farklı ürün bulunmaktadır.
BKM Kitap alışverişlerinde kapıda ödeme seçeneğinde ek ücret var mıdır?
BKM Kitap’ta Siparişinizi oluşturduktan sonra ‘’kapıda ödeme’’ seçeneğini işaretlediğinizde gerekli bilgiler ekranınızda gelmektedir. Kapıda ödeme bedeli sipariş ve kargo tutarı haricinde 7 TL tutarındadır.
BKM Kitap şubeleri nerelerdedir?
BKM Kitap İstanbul yolu şubesi
İstanbul Caddesi No:323/C (METRO AVM)Fatih / Osmangazi / Bursa / Türkiye
BKM Heykel şubesi
Kayhan Mah. İnönü Cad. No:134 Sönmez İş MerkeziHeykel / Osmangazi / Bursa / Türkiye
BKM FSM Şubesi
Fethiye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:201FSM Bulvarı / Nilüfer / Bursa / Türkiye
BKM Kitap Özlüce Şubesi
29 Ekim Mahallesi, 16120Özlüce / Nilüfer / Bursa / Türkiye
BKM Kitap müşteri hizmetleri numarası nedir?
BKM Kitap müşteri hizmetlerine 0850 255 0 256 nolu hattan ulaşabilirsiniz
BKM Kitap sosyal medya hesapları
twitter.com/bkmkitap
instagram.com/bkmkitapcom
youtube.com/channel/UCFQlCvdPJIYYkR54S2jD2sg
BKM Kitap Mobil Uygulaması
BKM Kitap Mobil Uygulamasını Google Play’dan indirerek satın alma işlemlerinizi kolaylıkla yapmanız mümkün.
BKM KİTAP MOBİL UYGULAMASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN